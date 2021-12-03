Помер відомий український співак та композитор Мар'ян Гаденко

Артисту було 66 років.

Помер відомий український співак, телеведучий та композитор Мар'ян Гаденко.

Артист пішов з життя сьогодні, 3 грудня. Сумну новину повідомила Чернівецька обласна рада на своїй сторінці у Facebook.

"Він пішов, залишивши величезний спадок для нашої культури. Його постать назавжди залишиться в наших серцях, а його творчість лунатиме й надалі, прославляючи всю Україну та Буковинський край", - повідомляється на сторінці.

Мар'ян Гаденко / facebook.com/festival.dolya

Причина смерті артиста поки невідома. Зазначимо, Мар'яну Іллічу було лише 66 років.

Нагадаємо, Мар'ян Гаденко - український композитор, народний артист України, телеведучий. Він має сім аудіоальбомів та компакт-дисків: "Зорепад", "Зорепад - 1", "Зорепад - 2", "Зорепад - 3", "Пісенне джерело", "Доля", "Моя пісня - моя доля", "З отчої криниці".

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