У світі зросла смертність від коронавірусу - ВООЗ

За тиждень, 29 листопада – 5 грудня, зафіксували понад 52 500 нових смертей.

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що кількість нових смертей від короранавірусу за тиждень зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем. Протягом 29 листопада – 5 грудня 2021 року у світі зафіксували понад 52 500 нових смертей.

Про це йдеться у щотижневому епідеміологічному бюлетені ВООЗ.

Згідно з інформацією ВООЗ, станом на 5 грудня у всьому світі зареєстровано майже 265 мільйонів підтверджених випадків коронавірусу та понад 5,2 мільйона смертей внаслідок недуги. Смертність зросла на 49% в регіоні Південно-Східної Азії та на 38% в регіоні Північної та Південної Америки. тоді як тижнева смертність зменшилася в регіонах Африки та Східного Середземномор’я на 13% і 8%. В регіонах Європи та західної частини Тихого океану смертність через коронавірус була такою ж, як і попереднього тижня.

ВООЗ зазначає, що американський регіон став єдиним, у якому зафіксували зростання і захворюваності, і смертності.

Як повідомлялося, вчені Манчестерського університету у Великій Британії з'ясували групу людей, які помирають від COVID-19 частіше за інших.

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