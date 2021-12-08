В мире возросла смертность от коронавируса – ВОЗ

За неделю, 29 ноября – 5 декабря, зафиксировали более 52 500 новых смертей.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что количество новых смертей от короранавируса за неделю выросло на 10% по сравнению с предыдущей неделей. В течение 29 ноября — 5 декабря 2021 в мире зафиксировали более 52 500 новых смертей.

Об этом говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Согласно информации ВОЗ, по состоянию на 5 декабря во всем мире зарегистрировано почти 265 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 5,2 миллиона смертей в результате недуга. Смертность увеличилась на 49% в регионе Юго-Восточной Азии и на 38% в регионе Северной и Южной Америки. в то время как недельная смертность уменьшилась в регионах Африки и Восточного Средиземноморья на 13% и 8%. В регионах Европы и западной части Тихого океана смертность из-за коронавируса была такой же, как и на прошлой неделе.

ВОЗ отмечает, что американский регион стал единственным, в котором зафиксирован рост и заболеваемости, и смертности.

Как сообщалось, ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили группу людей, умирающих от COVID-19 чаще других.

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