Глибокий шок: реакція чемпіона світу з шахів на помилку суперника з Росії стала вірусною (відео)

Глибокий шок: реакція чемпіона світу з шахів на помилку суперника з Росії стала вірусною (відео)

Магнус Карлсен довго відмовлявся вірити в "ляп" свого опонента.

Мережею розлетілося відео з реакцією норвезького гросмейстра Магнуса Карлсена на грубу помилку росіянина Яна Непомнящего у черговій партії матчу за звання чемпіона світу з шахів.

Під час дев'ятої партії поєдинку Непомнящий, який грав білими фігурами, припустився фатальної помилки. Саме вона вирішила долю партії та наблизила Карлсена до перемоги в загальній дуелі.

Провальний хід росіянина настільки став неочікуваним для норвежця, що той певний час не міг отямитися. Магнус не приховував емоцій: спочатку спохмурнів і уважно подивився на фігури, а потім похитав головою, відмовляючить вірити в такий "ляп" свого опонента.

Всього за добу відео реакції Карлсена на помилку росіянина набрало в YouTube понад 300 тисяч переглядів.

"Я був здивований помилкою суперника. Дуже несподівано, коли ти можеш виграти фігуру просто так. Як сказав Ян, це просто якась невдача, особливо враховуючи, що навіть після помилки немає ніякого продовження. Просто абсурдний хід", - прокоментував ситуацію Карлсен.

Титул чемпіона світу з шахів розігрують в Дубаї від 24 листопада до 16 грудня. Володар шахової корони стане відомий за підсумками 14 партій.

Карлсен - багаторазовий чемпіон світу з шахів та чинний переможець планетарної першості. Росіянин Непомнящий вперше грає у фіналі.

Після десяти партій норвежець перемагає росіянина з рахунком 6,5 на 3,5. У шостій, восьмій та дев'ятій партіях Карлсен переміг претендента на титул, а інші завершилися внічию.

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