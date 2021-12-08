На Львівщині продали спиртзавод за рекордною ціною

На Львівщині продали спиртзавод за рекордною ціною

Під час аукціону вартість виставленого на продаж майнового комплексу виросла в 16 разів.

У середу, 8 грудня, Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав Вузлівський спиртзавод у Львівській області. За майновий комплекс погодилися заплатити понад 330 мільйонів гривень.

Про це стало відомо з опублікованих результатів на сайті Prozorro.

Вузлівський спиртзавод займає територію площею 12,7 га, майновий комплекс включає в себе ферментний цех, будівлю головного офісу, спиртпідвал, депо, електростанцію та іншу нерухомість. Його стартова ціна була встановлена в розмірі 21 млн грн.

Учасниками аукціону було вісім компаній. Торги були запеклими і в процесі продажу вартість майнового комплексу зросла у 16 разів, досягнувши 333 млн грн.

Переможцем стала зареєстрована у Києві компанія “Гольцварен”. Її єдиним власником є львівський підприємець Богдан Страшевський, якому також належить будівельна компанія “Баупрод”.

Тепер покупець повинен протягом місяця підписати договір купівлі-продажу з ФДМ, після чого стане повноцінним власником.

Приватизація об'єктів держкорпорації “Укрспирт” триває від жовтня 2020 року. На сьогоднішньому аукціоні було встановлено ціновий рекорд. Раніше під час продажу Вишняківського спиртзаводу в Полтавській області ціна сягнула 234 млн грн. Щоправда, тоді інвестор відмовився платити за куплений актив і ФДМ виставляв його на аукціон ще тричі.

Нагадаємо, Фонд державного майна (ФДМУ) на аукціоні "великої приватизації" продав київський завод "Більшовик" компанії "Дженерал Комерс" за 1,429 млрд гривень.

Читайте також: