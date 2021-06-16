Велика приватизація стартувала, — глава Фонду держмайна

Перший аукціон великої приватизації — 2021 планується в III кварталі.

16 червня на форумі "Україна 30" глава Фонду держмайна Дмитро Сенниченко розповів про старт великої приватизації. За словами Сенниченко, велика приватизація була розблокована завдяки консолідації всіх гілок влади і незабаром відбудеться перший аукціон великої приватизації — вперше після продажу Криворіжсталі в 2005 році.

"В Україні стартувала велика приватизація. Вперше з часів "Криворіжсталі". Ми зробили це разом з Кабінетом міністрів, командою Президента, депутатами Верховної Ради і представниками громадськості. Я завжди підкреслював, що тільки спільна робота дасть результат", — зазначив Дмитро Сенниченко.

Сенниченко наголосив, що Фонд держмайна змінив правила і підходи до приватизації, запустивши онлайн-портал privatization.gov.ua, який функціонує за принципом електронного супермаркету. У минулому році доходи від приватизації були перевиконані Фондом держмайна в 6 разів.

Сенниченко додав, що ФДМ також розраховує на ухвалення Верховною Радою комплексного законопроєкту №4572 про сприяння залучення інвестицій шляхом приватизації та оренди держмайна. Законопроєкт дозволить прискорити приватизацію і ліквідує бюрократичні бар'єри, що існують, а також дозволить перенаправити 10% доходів від приватизації до місцевих бюджетів. Законодавчу ініціативу вже підтримали понад 30 бізнес-асоціацій.

"Сьогодні як ніколи необхідне залучення інвестицій для відновлення економічної ситуації в країні, створення робочих місць і розширення бази оподаткування", — резюмував глава ФДМ.

Перший аукціон великої приватизації — 2021 планується в III кварталі. На аукціон виставлять Об'єднану гірничо-хімічну компанію за стартовою ціною 3,7 млрд грн.

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