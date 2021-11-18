Голова Фонду держмайна оголосив про відставку

Сенниченко йде з посади за власним бажанням.

Очільник Фонду державного майна Дмитро Сенниченко у четвер, 18 листопада, оголосив про відставку. З посади Сенниченко йде за власним бажанням.

Про своє рішення він заявив на пресконференції у Києві у четвер.

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Він розповів, що вже мав зустріч із президентом та прем'єром після подання заяви. Її вже до того ж зареєстровано у Верховній Раді.

"Відставка – це моє особисте бажання та мої плани", – повідомив Сенниченко.

За його словами, він від початку планував очолювати Фонд близько двох років. Посадовець зауважив, що йому вдалося досягти основних поставлених завдань: забезпечити стабільність процесів у ФДМ, створити команду, діджиталізувати процеси та закріпити покращення законами та нормативними актами.

"Я поставив чіткі цілі, зібрав команду і забезпечив процеси, які можуть тривати і без мене. Якраз вчора Фейсбук мені написав: два роки минуло. Тому час йти далі", – уточнив він, наголосивши, що рішення про відставку не пов'язане приватизацією Київського заводу "Більшовик".

Крім того, Сенниченко додав, що після відставки спершу трішки відпочине, а тоді продовжить займатися корисними для України справами.

Нагадаємо, днями у ЗМІ з'явилася інформація про начебто те, що Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади. Одна з головних причин відставки, за словами джерел видань, мовляв "невдоволення окремих представників політикуму приватизацією, що успішно стартувала, але може своєрідно відобразитися на рейтингах влади".

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