Глава Фонда госимущества объявил об отставке

Сенниченко уходит с должности по собственному желанию.

Глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко в четверг, 18 ноября, объявил об отставке. С должности Сенниченко уходит по собственному желанию.

О своем решении он заявил на пресс-конференции в Киеве в четверг.

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Он рассказал, что уже встречался с президентом и премьером после подачи заявления. Оно уже к тому же зарегистрировано в Верховной Раде.

"Отставка – это мое личное желание и мои планы", – сообщил Сенниченко.

По его словам, он изначально планировал возглавлять Фонд около двух лет. Чиновник отметил, что ему удалось добиться основных поставленных задач: обеспечить стабильность процессов в ФГИ, создать команду, диджитализировать процессы и закрепить улучшение законами и нормативными актами.

"Я поставил четкие цели, собрал команду и обеспечил процессы, которые могут продолжаться и без меня. Как раз вчера Фейсбук мне написал: два года прошло. Поэтому пора идти дальше",– уточнил он, подчеркнув, что решение об отставке не связано приватизацией Киевского завода "Большевик".

Кроме того, Сенниченко добавил, что после отставки сначала немного отдохнет, а потом продолжит заниматься полезными для Украины делами.

Напомним, на днях в СМИ появилась информация о якобы том, что Дмитрий Сенниченко подал заявление об освобождении от должности. Одна из главных причин отставки, по словам источников изданий, мол "недовольство отдельных представителей успешно стартовавшей политикума приватизацией, но может своеобразно отразиться на рейтингах власти".

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