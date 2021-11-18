Вспомнить все: подборка сериалов от мировых студий FOX и Showtime

Сериалы уже давно стали частью нашего досуга и сложно представить типичные выходные или теплый осенний вечер без их компании. Так что пока не наступила предновогодняя суета, предлагаем посмотреть несколько сериальных хитов от лучших продакшенов мира.

Традиционно платформа онлайн телевидения Киевстар ТВ совместно с редакцией ТСН.ua подготовила подборку популярных сериалов от FOX и Showtime. Выбирайте события какого из 14 сериалов вы хотите припомнить, а какие и вовсе впервые открыть для себя.

Мистика, зомби и научная фантастика

Сериал рассказывает историю семьи шерифа Рика Грайма, собирающего вокруг себя последних уцелевших в мире, увлеченном эпидемией апокалиптических масштабов. Неизвестная болезнь превращает людей в ходячих мертвецов, а те, кому чудом удалось уцелеть – формируются в группы со своими собственными законами, кочуют с места на место и стараются не сойти с ума от ситуации вокруг. Каждый новый день – постоянное ожидание нового сражения за жизнь, тяжелые потери родных, человеческая жестокость, что делает уцелевших сильнее для противостояния бродячим зомби. Смогут ли выжившие побороть свой страх и объединиться ради спасения? Смотрите в культовом сериале о зомби-апокалипсисе.

Еще одна впечатляющая работа Стивена Спилберга, по мотивам одноименного романа Герберта Уэллса. События разворачиваются в Америке, где астрофизик Катрина Дюран совершает выдающееся научное открытие, что существует жизнь вне Земли. И вот когда Катрин удается перехватить внеземный радиосигнал, на планету Земля с войной вторгаются пришельцы, становящиеся началом конца. Оружие завоевателей превышает самые современные разработки человечества, поэтому количество жертв колоссально. Ситуацию усугубляет непонимание ни причины этого вторжения, ни того, как его остановить. Сможет ли Катрин найти ответ и помочь спасти планету и человечество? Смотрите в поразительной научно-фантастической ленте.

Многосерийный сериал, снятый по комиксу автора "Ходячих мертвецов" Роберта Киркмана. Детство главного героя ленты Кайла – сплошной ужас и боль, ведь с рождения и всю жизнь парень страдает от демонов и ежедневно переживает сверхъестественные вещи. Однажды демоны выбирают новые жертвы – мать и любимую девушку Кайла. Кайлу приходится непросто, ведь после изгнания нечистой из тела матери она попадает в психиатрическую клинику. Так Кайл решает стать изгнанником, чтобы уберечь родных. Интересно, как будут разворачиваться события в жизни Кайла после избрания и получит ли он покой от демонов.

Если вам не хватает острых ощущений и адреналина – сериал "Гелстром" именно для вас. Главные герои драмы Дэймон и Анна – дети серийного маньяка-убийцы. Они не виделись с детства. Анна работает в магазине антиквариата, а Дэймон – преподает этику. Однако настоящий талант брата и сестры – телекинез, возможность читать прошлое и изгонять бесов из людей. Встретившись после длительной разлуки, Анна и Дэймон решают использовать с пользой свои сверхспособности, чтобы, как это обычно принято, преодолеть зло. Драматический и мистический сериал уже доступен на Киевстар ТВ.

Предлагаем пощекотать себе нервы. Школьницы Маккена, Кэндис, Оливия и Алекс каждый год традиционно собираются вместе для празднования Хэллоуина, но на этот раз решили пригласить новенькую – Вайолет. Поскольку Хэллоуин – мистический праздник, девушки решают поиграть в игру, в которой каждая должна в деталях описать ужасную смерть своей оппонентки в мельчайших подробностях. Девушкам казалось это смешным, но не стоило играть с потусторонними силами. Незадолго после невинной игры пророчества начинают сбываться и теперь подружкам уже совсем не до смеха.

Триллер, криминал

История сильного и бесстрашного секретного агента в отставке Макса Истона. Завершив свою карьеру, мужчина решает вернуться к спокойной повседневной жизни, тщательно скрывая свое прошлое даже от самых родных. Однако власти страны неоднократно пытались уговорить Макса вернуться на службу, и все изменило трагическую гибель сына Истона, который хотел пойти по стопам отца. Так Макс возвращается к делам и оказывается в центре истории, связанной с многочисленными вооруженными конфликтами на Ближнем Востоке, что и привело к смерти сына. Тайны мировой политики, международный конфликт и месть – именно это заставляет героя решительно взяться за дело. Драматический триллер можно посмотреть на Киевстар ТВ.

Талантливых всегда немного недолюбливают, а история главного героя сериала "Комната" является тому доказательством. Яго Коста – настоящий профессионал своего дела и значительно отличается от своих коллег копов. Однако, как это бывает в бурной полицейской жизни, на Яго "вешают" убийство и отправляют в тюрьму. Конечно, Коста уверен, что смерть жертвы была случайной и хочет рассказать свою правдивую сторону убийства. На помощь Яго приходит молодая журналистка, именно на нее мужчина и возлагает все надежды установить правосудие.

Эрик и Нина – профессиональные мошенники, которые в свои лучшие годы провернули грандиозную аферу на 2 миллиона долларов. 17 лет спустя деньги закончились, а Эрик и Нина вместе с двумя детьми живут в маленькой квартире вблизи метро и экономят на каждой мелочи. События изменятся, когда аферисты в отставке встречают с бывшей напарницей, предлагающей вспомнить молодость и очистить медицинскую фирму! Посмотрим, на что способны наши мошенники после продолжительной "профессиональной" паузы.

Большие деньги и закон

Успешная адвокат Диана Локхарт построила ошеломляющую карьеру и создала собственную юридическую контору в Чикаго. Помогала ей в этом крестница и молодой специалист Майя. Все шло прекрасно, пока фирма Дианы не стала фигурантом финансовой аферы, уничтожившей бизнес. Ведь друг Дианы Риндел оказался не успешным финансовым консультантом, а жуликом, в финансовой пирамиде которого сгорели вклады сотен американцев. Утратив абсолютно весь выстроенный бизнес, девушка с уничтоженной репутацией пытается начать карьеру с нуля. Бизнес-историю "Жизнь сначала" смотрите на Киевстар ТВ.

В мире власти и больших денег, в самом сердце Нью-Йорка идет борьба двух настоящих волков с Уолл-стрит. Прокурор Чак Родс, известный своей принципиальной позицией, противостоит Бобби Аксельроду – амбициозному финансисту и мастеру по финансовым махинациям, который за несколько миллионов "зеленых" готов на все, даже если это противоречит законам и морали. Но Родс не привык проигрывать, ведь поражение по делам Бобби может стоить прокурору карьеры. Кто же окажется более устойчивым и полностью уничтожит противника?

Рей Донован – незаменимый специалист по незаконному устранению серьезных проблем богатых и известных. Он помогает "замять" такие неудобные для их репутации вопросы как секс, употребление наркотиков, убийство и прочее. Однако мужчина не ожидал, что однажды спасать придется себя, когда из тюрьмы выходит отец Рэя Микки и стремится отомстить сыну за "подставу". Что случилось между отцом и сыном в прошлом, удастся ли Рею противостоять родному человеку, пока не уничтожила его карьеру и семью? Смотрите сериал на Киевстар ТВ.

Алисия – идеальная жена и мать. Пока мужчина строил карьеру, женщина была настоящей хранительницей домашнего уюта. Эту идиллию разрушает громкий секс-скандал ее мужа, которого впоследствии посадили в тюрьму за коррупцию. Из-за долгов мужа она продает дом и начинает искать работу. Так ей встречается должность младшего консультанта в фирме ее друга. Однако построить карьеру оказалось сложнее ожидаемого, не имея опыта и из-за излишней "славы" мужчины.

Любовь и драма

Главная героиня сериала "Крипосна" Екатерина Вербицкая - собственность самого богатого нежинского помещика Червинского. Имея прекрасное образование и безупречные манеры благодаря воспитанию супругой Червинского, она находится между двумя мирами – интеллигентами и крепостными. Влюбившись в дворянина, ей приходится противостоять своей крепостной судьбе.

На первый взгляд люди могут казаться совсем другими, чем они в жизни. Так случится с суррогатной матерью Александрой. Вопреки имеющимся правилам, она начинает жить в имении будущих родителей ее ребенка и попадает в совершенно незнакомый для нее мир больших денег. Для богатого чиновника Вадима и его супруги Марины девушка становится новой игрушкой. Сначала кажется, что они заботятся о будущем малыша, но в скором времени ситуация кардинально изменится. Как изменится жизнь Александры и какая судьба ожидает ее ребенка – узнайте в сериале.

Смотрите сериалы в специальной подборке Киевстар ТВ.