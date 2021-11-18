Згадати все: добірка серіалів від світових студій FOX та Showtime

Серіали вже давно стали частиною нашого дозвілля і складно уявити свої типові вихідні чи теплий осінній вечір без їхньої компанії. Тож поки не настала передноворічна метушня, пропонуємо переглянути декілька серіальних хітів від найкращих продакшенів світу.

Традиційно платформа онлайн-телебачення Київстар ТБ спільно з редакцією ТСН.ua підготувала добірку популярних серіалів від FOX та Showtime. Обирайте події якого з 14 серіалів ви бажаєте пригадати, а які й зовсім вперше відкрити для себе.

Містика, зомбі та наукова фантастика

Серіал розповідає історію сім’ї шерифа Ріка Грайма, який збирає навколо себе останніх вцілілих у світі, захопленому епідемією апокаліптичних масштабів. Невідома хвороба перетворює людей на ходячих мерців, а ті, кому дивом вдалося вціліти – формуються у групи зі своїми власними законами, кочують з місця на місце та намагаються не збожеволіти від ситуації навколо. Кожен новий день – постійне очікування нової битви за життя, важкі втрати рідних, людська жорстокість, що робить уцілілих сильнішими для протистояння бродячим зомбі. Чи зможуть ті, хто вижив, побороти свій страх та об’єднатися заради порятунку? Дивіться у культовому серіалі про зомбі-апокаліпсис.

Ще одна вражаюча робота Стівена Спілберга, за мотивами однойменного роману Герберта Веллса. Події розгортаються у Америці, де астрофізик Катріна Дюран робить визначне наукове відкриття, що існує життя поза Землею. І ось коли Катрін вдається перехопити позаземний радіосигнал, на планету Земля з війною вторгаються прибульці, що стає початком кінця. Зброя завойовників перевищує найсучасніші розробки людства, тому кількість жертв колосальна. Ситуацію ускладнює нерозуміння ані причини цього вторгнення, ані того, як його зупинити. Чи зможе Катрін знайти відповідь і допомогти врятувати планету та людство? Дивіться у вражаючій науково-фантастичній стрічці .

Багатосерійний серіал, знятий за коміксом автора "Ходячих мерців" Роберта Кіркмана. Дитинство головного героя стрічки Кайла – суцільних жах та біль, адже від народження і протягом усього життя хлопець страждає від демонів та щодня переживає надприродні речі. Одного разу демони обирають нових жертв – матір та кохану дівчину Кайла. Кайлу доводиться непросто, адже після вигнання нечисті з тіла матері вона потрапляє у психіатричну клініку. Так Кайл вирішує стати вигнанцем, аби вберегти рідних. Цікаво, як розгортатимуться події у житті Кайла після обрання вигнання та чи отримає він спокій від демонів.

Якщо вам не вистачає гострих відчуттів та адреналіну – тоді серіал "Гелстром" саме для вас. Головні герої драми Деймон та Анна – діти серійного маніяка-вбивці. Вони не бачилися з дитинства. Анна працює у магазині антикваріату, а Деймон – викладає етику. Проте справжній талант брата та сестри – телекінез, можливість читати минуле та виганяти демонів з людей. Зустрівшись після тривалої розлуки, Анна та Деймон вирішують використати з користю свої надздібності, щоб, як це зазвичай прийнято, подолати зло. Драматичний та містичний серіал вже доступний для перегляду на Київстар ТБ.

Пропонуємо полоскотати собі нерви. Школярки Маккена, Кендіс, Олівія та Алекс щороку традиційно збираються разом для святкування Хелловіну, але цього разу вирішили запросити новеньку – Вайолет. Оскільки Хелловін – містичне свято, дівчата вирішують пограти у лячну гру, у якій кожна повинна в деталях описати жахливу смерть своєї опонентки у найдрібніших подробицях. Дівчатам здавалося це смішним, але не варто було гратися з потойбічними силами. Незадовго після невинної гри пророцтва починають збуватися і тепер подружкам вже зовсім не до сміху.

Трилер, кримінал

Історія сильного і безстрашного секретного агента у відставці Макса Істона. Завершивши свою кар’єру, чоловік вирішує повернутися до спокійного буденного життя, ретельно приховуючи своє минуле навіть від найрідніших. Проте влада країни неодноразово намагалася вмовити Макса повернутися на службу, і все змінила трагічна загибель сина Істона, який хотів піти стопами батька. Так Макс повертається до справ і опиняється в центрі історії, пов’язаної з численними збройними конфліктами на Ближньому Сході, що й призвела до смерті сина. Таємниці світової політики, міжнародний конфлікт та помста – саме це й змушує героя рішуче взятися за справу. Драматичний трилер можна дивитися на Київстар ТБ.

Талановитих завжди трішки недолюблюють, а історія головного героя серіалу "Кімната" є тому доказом. Яго Коста – справжній професіонал своєї справи і значно вирізняється з-поміж своїх колег копів. Проте, як це буває у буремному поліцейському житті, на Яго "вішають" вбивство та відправляють до в’язниці. Звичайно, Коста впевнений, що смерть жертви була випадковою, і хоче розповісти свою правдиву сторону вбивства. На допомогу Яго з’являється молода журналістка, саме на неї чоловік й покладає всі надії встановити правосуддя.

Ерік та Ніна – професійні шахраї, які в свої кращі роки провернули грандіозну аферу на 2 мільйони доларів. 17 років потому гроші закінчилися, а Ерік та Ніна разом з двома дітьми живуть у маленькій квартирі поблизу метро та економлять на кожній дрібниці. Події зміняться, коли аферисти у відставці зустрічають з колишньою напарницею, яка пропонує пригадати молодість пограбувань та обчистити медичну фірму! Подивимося, на що здатні наші шахраї після тривалої "професійної" паузи.

Великі гроші та закон

Успішна адвокатесса Діана Локхарт побудувала приголомшливу кар’єру та створила власну юридичну контору у Чикаго. Допомагала їй у цьому похресниця та молода фахівчиня Майя. Все йшло прекрасно, доки фірма Діани не стала фігурантом фінансової афери, яка й знищила бізнес. Адже друг Діани Ріндел виявився не успішним фінансовим консультантом, а шахраєм, у фінансовій піраміді якого згоріли вклади сотень американців. Втративши абсолютно весь вибудований бізнес, дівчина зі знищеною репутацією намагається почати кар’єру з нуля. Бізнес-історію "життя спочатку" дивіться на Київстар ТБ.

У світі влади та великих грошей, в самому серці Нью-Йорка йде боротьба двох справжніх вовків з Уолл-стріт. Прокурор Чак Родс, відомий своєю принциповою позицією, протистоїть Боббі Аксельроду – амбітному фінансисту та майстру з фінансових махінацій, який за кілька мільйонів "зелених" готовий на все, навіть якщо це суперечить законам та моралі. Але Родс не звик програвати, адже поразка у справах Боббі може коштувати прокурору кар’єри. Хто ж виявиться стійкішим та вщент знищить супротивника?

Рей Донован – незамінний фахівець з незаконного усунення серйозних проблем багатих та відомих. Він допомагає "зам’яти" такі незручні для їхньої репутації питання як секс, вживання наркотики, вбивство та інше. Проте чоловік не очікував, що одного разу рятувати доведеться себе, коли з в’язниці виходить батько Рея Міккі і прагне помститися сину за "підставу". Що трапилося між батьком та сином у минулому та чи вдасться Рею протистояти рідній людині, доки та не знищила його кар’єру та сім’ю? Дивіться серіал на Київстар ТБ.

Алісія – ідеальна дружина та мати. Доки чоловік будував кар’єру, жінка була справжньою берегинею домашнього затишку. Цю ідилію руйнує гучний секс-скандал її чоловіка, якого згодом ще й посадили у в’язницю за корупцію. Через борги чоловіка вона продає будинок та починає шукати роботу. Так їй трапляється посада молодшого консультанта у фірмі її друга. Проте побудувати кар’єру виявилося складніше очікуваного, не маючи досвіду та через зайву "славу" чоловіка.

Любов та драма

Головна героїня серіалу "Кріпосна" Катерина Вербицька є власністю найбагатшого ніжинського поміщика Червінського. Маючи чудову освіту та бездоганні манери завдяки вихованню дружиною Червінського, вона знаходиться між двох світів – інтелігентів та кріпаків. Закохавшись у дворянина, їй доводиться протистояти своїй кріпосній долі.

На перший погляд люди можуть здаватися зовсім іншими, ніж вони є у житті. Так трапиться с сурогатною матір’ю Олександрою. Усупереч наявним правилам вона починає жити у маєтку майбутніх батьків її дитини та потрапляє в абсолютно незнайомий для неї світ великих грошей. Для багатого чиновника Вадима та його дружини Марини дівчина стає новою іграшкою. Спочатку здається, що вони піклуються про майбутнє малюка, але незабаром ситуація кардинально зміниться. Як зміниться життя Олександри та яка доля очікує на її дитину – дізнавайтеся у серіалі.

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