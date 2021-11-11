Міністр культури Ткаченко офіційно подав у відставку і назвав причини свого рішення

Ткаченко оприлюднив фото своєї заяви про відставку і назвав причини рішення.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко подав у відставку. Він оприлюднив документ і розповів, що однією з причин стало відокремлення Держкіно від Мінкульт.

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні відправив свою заяву голові ВР Руслану Стефанчуку. Ці півтора року були дійсно шаленими. Хоч й емоційно складними, але дуже надихаючими. Особливо поїздки Україною та знайомство з людьми, що щиро вболівають за українську культуру", - написав Ткаченко.

Він пояснив свою відставку, зокрема, рішенням Кабміну щодо Держкіно, яке вивели з-під управління Мінкульту й передали до управління уряду. Ткаченко каже, що рішення ухвалювалося без погодженням з МКІПом і воно є нелогічним.

"Забрати Держкіно у Міністерства культури та інформполітики і передати його в управління Кабміну – нелогічно. Це як забрати у компанії транспортний відділ і передати його в управління раді директорів. Такі стиль та підходи щодо управління процесами мене дивують – не мій концепт та цінності. Замість продовження втілення європейської концепції реформи про передачу службам і відповідним агентствам операційних функцій, на чому я наполягав з лютого місяця, ухвалюється рішення з яким я погодитись не можу. І воно непоодиноке", - написав Ткаченко.

Ткаченко для прикладу навів рішення уряду створити Держслужбу та Держінспекцію з охорони культурної спадщини. Але, за його словами, через кілька місяців міністерство отримало листа від прем’єра щодо відкликання подання Мінкульту на створення цих інституцій.

"Наповнення операційним функціоналом Держмистецтв також блокувалось. Пишуть, що передавання Держкіно стало для мене останньою краплею. Тоді нагадаю про передостанню – не менш болючу. Бюджет на культуру-2022. І характер обговорення і фінальна сума для мене неприйнятні", - наголосив Олександр Ткаченко.

facebook.com/Олександр Ткаченко

Також він зауважив, що за час роботи в Мінкульті встиг зробити 50% із запланованого, але каже, що деякими речами можна пишатися. Свій звіт він обіцяє оголосити у Раді найближчим часом.

Наприкінець Ткаченко подякував колегам та президенту і зауважив: "Робота в уряді все ж за відсутності командної роботи та наявності бюрократичних процедур – не є такою ефективно, порівняно з роботою в індустріях".

Наступному очільнику Мінкульту він побажав витримки та внутрішньої сили, додавши, що завжди буде готовий дати пораду.

Нагадаємо, 10 листопада стало відомо, що міністр культури Олександр Ткаченко має намір подати заяву про відставку.

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Олександр Ткаченко подає заяву про відставку

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