Міністр культури Ткаченко йде у відставку — джерела

Таке рішення міністр ухвалив начебто через відокремлення Держкіно від Мінкульту.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко 11 листопада подасть заяву про відставку.

Інформацію про можливу відставку Ткаченка ТСН підтвердили два джерела.

Джерела стверджують, що рішення уряду про відокремлення Держкіно від Мінкульту стало "останньою краплею для Ткаченка".

Як пише, "Українська правда", міністр дізнався про це рішення Кабміну постфактум, під час свого візиту до Парижа. Там він бере участь у 41 сесії генеральної конференції ЮНЕСКО.

"Фактично, з подачі Офісу президента Кабмін без погодження з Мінкультом перебрав повноваження до Держкіно щодо формування та реалізації політики в сфері кіно. Юридично такий орган, як Держкіно, не може залишатись у статусі центрального органу виконавчої влади (ЦОВВ). Тепер Держкіно має стати Міністерством кіно", — йдеться в повідомленні.

Міністр виступав проти відокремлення Держкіно, бо "це суперечить логіці реформи, розпочатої ще до того, як Ткаченко став міністром".

Також Ткаченкові не подобалося, що від лютого 2021 досі не затвердили створення окремих центральних органів виконавчої влади, таких як Держінспекція та Держслужба охорони культурної спадщини.

Йдеться про передавання операційних функцій у відповідні центральні органи виконавчої влади – Держмистецтв, Держкіно тощо, коли за міністерством залишалася функція формування політики, стратегій та координація діяльності ЦОВВ та регіонів у сфері культури й медіа.

Зазначимо, що Олександр Ткаченко очолює Мінкульт від червня 2020 року.

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