Арахамія анонсував нові відставки у Кабміні

Монобільшість планує відправити у відставку ще двох міністрів.

Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував ще дві відставки в Кабінеті міністрів.

Про це він розповів під час брифінгу у Верховній Раді.

"Дві відставки буде", — сказав Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих наступних кадрових змін в уряді.

Прізвища міністрів, яких можуть найближчим часом звільнити, як і їхніх потенційних наступників, очільник "Слуги народу" назвати відмовився.

Нагадаємо, що 3 листопада Рада відправила у відставку п'ятьох урядовців:

Андрія Тарана – з посади міністра оборони;

– з посади міністра оборони; Олексія Резнікова – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

– з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України; Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;

з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів; Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки;

– з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки; Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Натомість:

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