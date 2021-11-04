Арахамія анонсував нові відставки у Кабміні

Монобільшість планує відправити у відставку ще двох міністрів.
Очільник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував ще дві відставки в Кабінеті міністрів.
Про це він розповів під час брифінгу у Верховній Раді.
"Дві відставки буде", — сказав Арахамія, відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих наступних кадрових змін в уряді.
Прізвища міністрів, яких можуть найближчим часом звільнити, як і їхніх потенційних наступників, очільник "Слуги народу" назвати відмовився.
Нагадаємо, що 3 листопада Рада відправила у відставку п'ятьох урядовців:
- Андрія Тарана – з посади міністра оборони;
- Олексія Резнікова – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів;
- Олексія Любченка – з посади першого віцепрем’єр-міністра – міністра економіки;
- Олега Уруського – з посади віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Натомість: