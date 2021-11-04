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В українських та молдовських антивакцинаторів помітили однакові плакати: фото

В українських та молдовських антивакцинаторів помітили однакові плакати: фото

Associated Press

Єдина відмінність — мова, якою вони написані. 

Учасники мітингів проти вакцинації в Україні та Молдові використовували плакати з однаковим дизайном.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця комітету з медіа та комунікацій Американської торгової палати в Україні Тетяна Попова.

На фото, які Попова прикріпила до посту видно, що колір, шрифт та вислови, які антивакцинатори використовували під час мітингів в Україні і в Молдові виявилися цілком однаковими. Єдина відмінність — мова, якою вони написані. 

"Як не несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові очевидно  один і той самий. Хто б це міг бути?" — написала Попова. 

Очільниця комітету з медіа та комунікацій Американської торгової палати закликала також надсилати в коментарі фото плакатів з інших країн Європи. 

Нагадаємо, нещодавно Україною прокотилась хвиля мітингів проти вакцинації. Так звані "антиваксери" пікетували під Верховною Радою і перекривали дорогу. Страйкували також і в Івано-Франківську. Мітинг провели і в Одесі на Думській площі, де вимагали не лише "відміни примусової вакцинації", а й зниження тарифів.

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