В українських та молдовських антивакцинаторів помітили однакові плакати: фото

Єдина відмінність — мова, якою вони написані.
Учасники мітингів проти вакцинації в Україні та Молдові використовували плакати з однаковим дизайном.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала очільниця комітету з медіа та комунікацій Американської торгової палати в Україні Тетяна Попова.
На фото, які Попова прикріпила до посту видно, що колір, шрифт та вислови, які антивакцинатори використовували під час мітингів в Україні і в Молдові виявилися цілком однаковими. Єдина відмінність — мова, якою вони написані.
"Як не несподівано, але дизайнер плакатів для мітингів антивакцинаторів в Україні та Молдові очевидно один і той самий. Хто б це міг бути?" — написала Попова.
Очільниця комітету з медіа та комунікацій Американської торгової палати закликала також надсилати в коментарі фото плакатів з інших країн Європи.