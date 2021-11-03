В Одесі на площу вийшли антивакцинатори: що вимагають

В Одесі на площу вийшли антивакцинатори: що вимагають

Акція протесту відбувається мирно.

В Одесі на Думську площу вийшли противники вакцинації. Крім того, люди протестують проти підвищення тарифів.

Про це пише "Суспільне".

На площі зібралися майже 50 мітингувальників. Вони заявляють про те, що “вакцинальна кампанія є дослідами над людьми, а примусова вакцинація порушує права, які їм гарантує Конституція”.

Також люди виступають проти "тарифного геноциду" – підвищення цін на комунальні послуги.

За добу, 2 жовтня, в Одеській області COVID-19 діагностували 1 858 людині. 46 хворих померли від ускладнень, 823 пацієнти одужали, повідомили у МОЗ.

Раніше стало відомо, що у Києві поблизу Верховної Ради почалась акція проти карантинних обмежень та вакцинації. На акцію прийшли близько тисячі людей, вони перекрили дорогу. Поліцейські намагаються переконати їх розблокувати дорогу, однак люди не слухають. Зокрема, протестувальники перекрили дев'ять вулиць.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також:

[media type="video" id="387479656"

Коронавірус в Україні: 18 мільйонів людей встигли отримати вакцинацію від хвороби

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання