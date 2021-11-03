В Одессе на площадь вышли антивакцинаторы: что требуют

В Одессе на площадь вышли антивакцинаторы: что требуют

Акция протеста проходит мирно.

В Одессе на Думскую площадь вышли противники вакцинации. Кроме того, люди протестуют против повышения тарифов.

Об этом пишет "Суспільне".

На площади собралось около 50 митингующих. Они заявляют о том, что "вакцинальная кампания - это опыт над людьми, а принудительная вакцинация нарушает права, которые им гарантирует Конституция".

Также люди выступают против "тарифного геноцида" – повышение цен на коммунальные услуги.

За сутки, 2 октября, в Одесской области COVID-19 диагностировали у 1858 человек. 46 больных скончались от осложнений, 823 пациента выздоровели, сообщили в Минздраве.

Ранее стало известно, что в Киеве возле Верховной Рады началась акция против карантинных ограничений и вакцинации. На акцию пришли около тысячи человек, они перекрыли дорогу. Полицейские пытаются убедить их разблокировать дорогу, но люди не слушают. В частности, протестующие перекрыли девять улиц.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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