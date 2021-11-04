Ірина Верещук очолила МінТОТ: Рада підтримала кандидатуру

Верещук замінила на посаді Олексія Резнікова.
Верховна Рада України 4 листопада проголосувала за нового віцепрем’єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Рішення підтримали 260 народних депутатів.
МінТОТ очолила депутатка фракції "Слуга народу" Ірина Верещук. Вона замінила на посаді Олексія Резнікова, котрий добровільно залишив посаду. Його відставку з посади керівника МінТОТ 3 листопада підтримала Рада, а 4 листопада призначила очільником Міноборони.
У Верховній Раді Ірина Верещук входила до комітету з питань нацбезпеки і оборони. До слова, вона мала амбіції очолити Міністерство оборони. Ірина Верещук також змагалася на місцевих виборах 2020 року за посаду мера Києва. Отримала підтримку лише 5,44% виборців.
Як повідомлялося, Верховна Рада 3 листопада звільнила з посад одразу п'ятьох урядовців. Так, без очільників залишились Міндовкілля, Мінекономіки, Міноборони, Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.
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