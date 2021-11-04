Максим Галкін потрапив до "чорного списку" Мінкульту

Шоумена визнали таким, що створює загрозу нацбезпеці.

Російський гуморист Максим Галкін був внесений до "чорного списку" Мінкульту.

Відомство включило шоумена до списку за поданням СБУ. Галкін потрапив до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. Відтепер Галкіну буде заборонений в'їзд до нашої країни, а також фільми та мюзикли за його участі не можна буде транслювати на українському ТБ.

На сайті Мінкульту зазначено, що обмеження проти Галкіна починають діяти від 3 листопада цього року, хоча розпорядження на сайті з'явилося сьогодні, 4 листопада.

mkip.gov.ua

Зазначимо, що 2015-го року Максим Галкін потрапив до бази сайту "Миротворець" за "свідоме порушення державного кордону України (АР Крим). Йдеться про поїздку Галкіна до Криму 2014-го року, де він взяв участь у концерті "День Росії", якій відбувався на площі у Ялті.

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