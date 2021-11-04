Ектор Хіменес-Браво шокував розповіддю про те, як ледь не загинув

Ектор Хіменес-Браво шокував розповіддю про те, як ледь не загинув

Зірка тричі опинявся на межі між життям і смертю.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів моторошну історію про те, як ледь не загинув.

Ектор пригадав, що це сталося 2006 року. Тоді він готував страви для політичних лідерів на саміті Великої вісімки (ред. – до складу саміту ще входила Росія). Так, ведучий викликав собі таксі, адже дуже запізнювався. Чекати на автобус у нього не було часу. Тільки-но Ектор від'їхав від зупинки, вона вибухнула.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Наступні 30 секунд минули дуже сумбурно: під'їжджає авто, я сідаю на заднє сидіння, подумки благаю водія їхати швидше. Аж раптом на собі відчуваю вибухову хвилю", - розповів Ектор.

Так його пунктуальність врятувала йому життя. Відтоді зірка зізнається, що більше не запізнюється.

Загалом, кухар говорить, що тричі опинявся на межі між життям і смертю. Втім, більш детально про інші два випадки він вирішив не розповідати.

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