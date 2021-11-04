Зсув у Колумбії поховав живцем понад 10 людей

Зсув стався після проливних дощів.

У провінції Наріно, на заході Колумбії, стався зсув. За попередніми даними, 11 людей загинули, ще десятки постраждали або зникли безвісти.

Про це повідомляє Aljazeera.

За даними агентства, зсув стався після зливовихдощів у містечку Маллама. Були зруйновані щонайменше дві будівлі.

Наразі рятувальники намагаються дістати постраждалих з-під завалів.

Як повідомлялося, у Нідерландах негода наробила лиха. Потужний вітер повалив дерева, зруйнував дахи будинків. Через негоду також понівечені автівки та велосипеди. У деяких містах через сильну зливу та шквальний вітер зупинився рух потягів. Повідомлялося, що не курсували потяги між містами Утрехт, Амерсфорт та Роттердам. Пасажирів просили скористатися іншим транспортом.

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