Зсув у Колумбії поховав живцем понад 10 людей

Зсув стався після проливних дощів.
У провінції Наріно, на заході Колумбії, стався зсув. За попередніми даними, 11 людей загинули, ще десятки постраждали або зникли безвісти.
Про це повідомляє Aljazeera.
За даними агентства, зсув стався після зливовихдощів у містечку Маллама. Були зруйновані щонайменше дві будівлі.
Наразі рятувальники намагаються дістати постраждалих з-під завалів.
Як повідомлялося, у Нідерландах негода наробила лиха. Потужний вітер повалив дерева, зруйнував дахи будинків. Через негоду також понівечені автівки та велосипеди. У деяких містах через сильну зливу та шквальний вітер зупинився рух потягів. Повідомлялося, що не курсували потяги між містами Утрехт, Амерсфорт та Роттердам. Пасажирів просили скористатися іншим транспортом.
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