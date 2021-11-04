Эктор Хименес-Браво шокировал рассказом о том, как едва не погиб

Эктор Хименес-Браво шокировал рассказом о том, как едва не погиб

Звезда трижды оказывался на грани между жизнью и смертью.

Известный колумбийский шеф-повар и украинский ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал жуткую историю о том, как едва не погиб.

Эктор вспомнил, что это произошло в 2006 году. Тогда он готовил блюда для политических лидеров на саммите Большой восьмерки (ред. – в состав саммита еще входила Россия). Ведущий вызвал себе такси, ведь очень опаздывал. Ждать автобус у него не было времени. Как только Эктор отъехал от остановки, она взорвалась.

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Следующие 30 секунд прошли очень сумбурно: подъезжает авто, я сажусь на заднее сиденье, мысленно умоляю водителя ехать быстрее. Вдруг на себе чувствую взрывную волну", — рассказал Эктор.

Его пунктуальность спасла ему жизнь. Звезда признается, что больше не опаздывает.

В общем, повар говорит, что трижды оказывался на грани между жизнью и смертью. Впрочем, более подробно о других двух случаях он решил не рассказывать.

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