Ксения Мишина откровенно рассказала, как очутилась в психбольнице

Артистка рассказала, как ее мучили панические атаки.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками историей из не слишком приятного периода своей жизни.

Артистка откровенно рассказала о своих панических атаках, которые даже довели ее до психбольницы. Мишина вспомнила, что первая атака произошла у нее в 18-летнем возрасте, когда она училась в экономическом университете.

"Я сидела за партой, в аудитории экономического университета и искренне не понимала зачем я тут. Уже тогда я осознавала, что мне совершенно неинтересно происходящее. Ни университетские события, ни хорошие оценки, ни знания - ничего не цепляло мое внимание. В какой-то момент я словила себя на мысли, что я смотрю на все как-будто из аквариума. Я вижу, что жизнь идет, но она где-то там за стеклом, а я в застойной воде без единой надежды на спасение. Мир стал абсолютно пресным, что по идее, странно для молодой, 18-ти летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку зажевало в моей голове: видимо мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом", — начала рассказ Мишина.

instagram.com/misha.k.ua

Она вспомнила, как в университетской столовой купила кофе, после которого ей стало очень плохо. Ксения пришла домой и до вечера мучалась не понимая, почему ей так страшно.

Вечером мама отвела меня в поликлинику и там обнаружили высокое давление. Ничего страшного сказали, но психика быстро и точно запомнила то состояние. С того дня начался мой персональный ад. Ежедневно начались панические атаки. Никто никогда не поймет это состояние, не почувствовав его. Это сломило меня, я слегла. Буквально. Когда мое тело принимало вертикальное положение, ему становилось настолько плохо, что я не могла сделать и шага. Тогда я узнала, какие бывают страхи у людей: страх смерти, страх жизни, страх всего!" – поделилась актриса.

instagram.com/misha.k.ua

Ксения призналась, что тогда каждый день к ней приезжала скорая, чтобы снизить давление и успокоить психику молодой девушки.

"На ни один вопрос в моей голове не было ответа. Пустота. Это хуже аквариума, этот вакуум сводил с ума. Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В результате я оказалась в психушке, где врач сказала, что я не их пациент и направила к психотерапевту..", — поделилась актриса.

Продолжение своего непростого, но откровенного рассказа, который может помочь людям, оказавшимся в похожей ситуации, Мишина обещала рассказать вскоре.

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