Ирина Верещук возглавила МинТОТ: Рада поддержала кандидатуру

Верещук заменила в должности Алексея Резникова.

Верховная Рада Украины 4 ноября проголосовала за нового вице-премьер-министра — министра по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Решение поддержали 260 народных депутатов.

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МинТОТ возглавила депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук. Она заменила в должности Алексея Резникова, что добровольно покинул должность. Его отставку с поста руководителя МинТОТ 3 ноября поддержала Рада, а 4 ноября назначил главой Минобороны.

В Верховной Раде Ирина Верещук входила в комитет по нацбезопасности и обороне. К слову, у нее были амбиции возглавить Министерство обороны. Ирина Верещук также соперничала на местных выборах 2020 года за должность мэра Киева. Получили поддержку только 5,44% избирателей.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 ноября уволила с должностей сразу пятерых чиновников. Так, без руководителей остались Минэкологии, Минэкономики, Минобороны, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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