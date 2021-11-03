Рада підтримала відставку віцепрем'єра Резнікова

Він 1 листопада написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Верховна Рада проголосувала за відставку Олексiя Резнікова з посади віцепрем'єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відповідне рішення підтримало 329 нардепів.

Раніше повідомлялося, що Олексій Резніков очолить Міністерство оборони. Наразі цю посаду очолює Андрій Таран, який також напередодні подав у відставку. Натомість Мінреінтеграції замість Резнікова очолить нардепка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

Водночас джерела ТСН.ua у "Слузі народу" зазначили, що можливо, Резніков стане не просто міністром оборони, а збереже за собою портфель віцепрем'єра, який очолить і оборонку, і реінтеграцію.

Що відомо про Резнікова

Олексію Резнікову 55 років, він родом зі Львова. Отримав юридичну освіту у Львівському університеті ім. І. Франка (спеціальність правознавство). Потім побудував свою кар'єру адвоката та юриста. Був віцепрезидентом і членом правління Всеукраїнської громадської організації Асоціація правників України, членом Київської міської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Протягом 2008—2014 років був депутатом Київської міської ради VI скликання, куди пройшов від Блоку Миколи Катеринчука. Член комісії з питань правопорядку, регламенту й депутатської етики. З червня 2014 року — депутат Київської міської ради VII скликання. Голова комісії Київської міської ради з питань поновлення прав реабілітованих.

19 червня 2014 року Резніков був обраний заступником міського голови — секретарем Київської міської ради. Від квітня 2016 року по вересень 2018 року Резніков був заступником КМДА з питань провадження самоврядних повноважень.

Від листопада 2018 року Резніков поновив юридичну практику в якості партнера "Юридичної фірми "Астерс", спеціалізується на альтернативному вирішенні суперечок, включно з винесенням експертних висновків, переговори, фасилітацію, примирення, медіацію, встановлення фактів, попередню незалежну оцінку, досудові наради щодо врегулювання суперечки та підготовку мирових угод.

Крім того, Резніков в 2017 відповідав з боку КМДА за організацію і проведення пісенного конкурсу "Євробачення" і в 2018 - за організацію і проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2017/2018.

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський призначив Резнікова представником України в Тристоронній контактній групі (ТГК) в Мінську , яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Резніков увійшов в підгрупу з політичних питань Мінської ТГК, зайнявши місце Романа Безсмертного.

яка займається врегулюванням конфлікту на Донбасі. Резніков увійшов в підгрупу з політичних питань Мінської ТГК, зайнявши місце Романа Безсмертного. У березні 2020 року став віцепрем'єром та міністром з реінтеграції тимчасово окупованих територій. 1 листопада 2021 року написав заяву про звільнення з посади.

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