Рада поддержала отставку вице-премьера Резникова

Он 1 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Соответствующее решение поддержало 329 нардепов.
Ранее сообщалось, что Алексей Резников возглавит Министерство обороны. Пока эту должность возглавляет Андрей Таран, который также накануне подал в отставку. Минреинтеграции вместо Резникова возглавит нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук.
В то же время источники ТСН.ua в "Слуге народа" отметили, что, возможно, Резников станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.
Что известно о Резникове
Алексею Резникову 55 лет, он родом из Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете им. И. Франко (специальность - правоведение). Потом построил свою карьеру адвоката и юриста. Был вице-президентом и членом правления Всеукраинской общественной организации Ассоциация юристов Украины, член Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
- В течение 2008-2014 годов был депутатом Киевского городского совета VI созыва, куда прошел от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.
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19 июня 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года Резников был заместителем КГГА по вопросам осуществления муниципальных полномочий.
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С ноября 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера Юридической фирмы "Астерс", специализирующейся на альтернативном решении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирения, медиации, установление фактов, предварительную независимую оценку, досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений.
- В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске, которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТКГ, заняв место Романа Бессмертного.
- В марте 2020 года стал вице-премьером и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. 1 ноября 2021 года написал заявление об увольнении с должности.