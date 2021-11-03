Рада поддержала отставку вице-премьера Резникова

Он 1 ноября написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Верховная Рада проголосовала за отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также читайте Громкие перестановки в правительстве: связаны ли очередные кадровые ротации с падением рейтинга Зеленского

Соответствующее решение поддержало 329 нардепов.

Ранее сообщалось, что Алексей Резников возглавит Министерство обороны. Пока эту должность возглавляет Андрей Таран, который также накануне подал в отставку. Минреинтеграции вместо Резникова возглавит нардепка от "Слуги народа" Ирина Верещук.

В то же время источники ТСН.ua в "Слуге народа" отметили, что, возможно, Резников станет не просто министром обороны, а сохранит за собой портфель вице-премьера, который возглавит и оборонку, и реинтеграцию.

Что известно о Резникове

Алексею Резникову 55 лет, он родом из Львова. Получил юридическое образование во Львовском университете им. И. Франко (специальность - правоведение). Потом построил свою карьеру адвоката и юриста. Был вице-президентом и членом правления Всеукраинской общественной организации Ассоциация юристов Украины, член Киевской городской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.

В течение 2008-2014 годов был депутатом Киевского городского совета VI созыва, куда прошел от Блока Николая Катеринчука. Член комиссии по вопросам правопорядка, регламента и депутатской этики. С июня 2014 года — депутат Киевского городского совета VII созыва. Председатель комиссии Киевского городского совета по вопросам восстановления прав реабилитированных.

19 июня 2014 года Резников был избран заместителем городского головы — секретарем Киевского городского совета. С апреля 2016 года по сентябрь 2018 года Резников был заместителем КГГА по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

С ноября 2018 года Резников возобновил юридическую практику в качестве партнера Юридической фирмы "Астерс", специализирующейся на альтернативном решении споров, включая вынесение экспертных заключений, переговоры, фасилитацию, примирения, медиации, установление фактов, предварительную независимую оценку, досудебные совещания по урегулированию спора и подготовку мировых соглашений.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Резникова представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске , которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТКГ, заняв место Романа Бессмертного.

которая занимается урегулированием конфликта на Донбассе. Резников вошел в подгруппу по политическим вопросам Минской ТКГ, заняв место Романа Бессмертного. В марте 2020 года стал вице-премьером и министром по реинтеграции временно оккупированных территорий. 1 ноября 2021 года написал заявление об увольнении с должности.

Кадровые перестановки в Кабмине: два вице-премьер-министра ушли в отставку | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку