Министр обороны Таран подал в отставку

Вместо Тарана главой Минобороны планируют назначить Алексея Резникова.

Министр обороны Украины Андрей Таран подал в Верховную Раду заявление об отставке.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram.

Ранее заявление об отставке написал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Именно он заменит Тарана на должности главы Минобороны. Минреинтеграции возглавит нардепка от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук.

Андрей Таран: краткая биография

Андрей Таран стал министром обороны 4 марта 2020 года. В декабре 2015 – апреле 2016 года работал на должности первого заместителя командующего Сухопутными войсками ВСУ.

апрель — август 2015 года: был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации на Донбассе (СЦКК);

сентябрь — ноябрь 2015: работал в подгруппе по вопросам безопасности в ТКГ в Минске.

Отметим, что политическую карьеру Андрей Таран начал не в команде Владимира Зеленского, а в команде Игоря Смешко. В 2019 году Таран возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко, а на внеочередных парламентских выборах баллотировался в Верховную Раду по списку партии "Сила и честь".

Напомним, 1 ноября сразу два вице-премьера написали заявления об увольнении по собственному желанию: вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины — министр по стратегическим отраслям промышленности Олег Уруский.

"Слуга народа" провела заседание фракции и приняла ряд решений, касающихся кадровых назначений. В частности, МинВОТ возглавит Ирина Верещук, министром обороны станет Алексей Резников.

Также заявление на увольнение написал первый вице-премьер-министр — министр экономики Алексей Любченко.

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