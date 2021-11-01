Вице-премьер Резников подал в отставку

Заявление Резникова было зарегистрировано в аппарате Рады.

Вице-премьер-министр Украины-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал в отставку. Резников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Член правительства — вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию в котором также поблагодарил за доверие", — написал Мельничук в Telegram.

По его словам, соответствующее заявление зарегистрировано в аппарате ВРУ.

Напомним, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщала, что в ближайшее время могут быть изменены руководители 3 — 4 министерств.

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