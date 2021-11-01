В Кропивницком 20-летний парень жестоко убил знакомого

Парень и его товарищ поконфликтовали, а ссора закончилась убийством 55-летнего мужчины.

В Кропивницком задержан 20-летний местный житель за убийство 55-летнего мужчины, которое произошло несколько месяцев назад.

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Об этом сообщает Департамент уголовного розыска.

Так, в сентябре этого года в собственной квартире обнаружили тело 55-летнего мужчины, уже пролежавшее там длительное время. По предварительной информации, владелец квартиры болел и злоупотреблял спиртными напитками.

Экспетиза установила, что мужчина умер не естественной смертью. Через некоторое время оперативникам удалось установить личность убийцы крапивничанина. Им оказался гостивший у потерпевшего 20-летний житель одного из сел Кропивницкого района, они совместно употребляли спиртные напитки.

"Между мужчинами возник конфликт, во время которого ранее судимый юноша нанес потерпевшему удар ножом в шею, от которого последний скончался на месте. Злоумышленнику уже поставлено в известность о подозрении в совершении умышленного убийства. Досудебное расследование продолжается", — отметили в Департаменте.

Напомним, что Киеве в хостеле на улице Жилянская администратор нашла тело мужчины с ножевыми ранениями.

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