В семье Анатолия Анатолича случилось горе

Коронавирус унес жизнь крестного отца ведущего.

Ведущий Анатолий Анатолич рассказал о случившемся в его семье горе.

Так, звезда сообщил, что от коронавируса умер его крестный отец Валерий. На странице в Instagram Анатолич разместил архивное фото, на котором предстал со своим крестным и с двоюродным братом.

Анатолий Анатолич с крестным и братом / instagram.com/anatoliyanatolich

Знаменитость сообщил, что его крестный не был вакцинирован, но не потому, что был против, а просто не успел.

"Валера, лучший друг моего папы и мой любимый старший друг. Я очень любил тебя. И буду любить. Мой отец погиб в драке. Мой крестный мог погибнуть 10 раз в Афгане, или потом ещё раз 20 в драках, но нет. Он умер от COVID19. Да, он был не привит, не потому что был против, а просто он такой человек был. Ему не до этого было. Вот собирался, но... Поэтому антиваксеры идут в ж*пу с любыми своими аргументами. Слишком много смертей вокруг меня от этой болезни. Берегите себя, очень прошу. Не глупите. И цените своих близких", — отметил Анатолич.

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