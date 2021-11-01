"Боже мой, он коренастый": британка родила семикилограммового малыша

Семья воспитывает троих детей.

Жительница Великобритании Черрала Митчелл родила ребенка весом в семь килограммов.

Об этом сообщает издание The Sun.

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Отмечается, что 31-летняя женщина забеременела хотя и имела противозачаточную спираль. Черрала и его 35-летний мужчина Тайсон Митчелл воспитывают еще троих детей.

Мальчик родился 28 октября – на 38 неделе беременности. Его назвали Альфа. "Мы не думали, что он будет таким большим. Все были удивлены, когда у него появилась голова. Мой муж Тайсон сказал: "Боже мой, он коренастый", — вспоминает женщина.

К слову, малыш стал третьим по величине младенцем в Великобритании.

Как сообщалось, благодаря тосту с джемом англичанка из города Питерборо узнать об осложнениях во время беременности. У женщины обнаружили высокий уровень сахара в крови. Впоследствии выяснилось, что у малыша замедлилось сердцебиение и пульс. Оказалось, что вокруг шеи плода обвилась пуповина. Медикам пришлось экстренно проводить кесарево сечение.

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