"Боже мій, він кремезний": британка народила семикілограмового малюка

Родина виховує трьох дітей.
Мешканка Великої Британії Черрала Мітчелл народила дитину вагою сім кілограмів.
Про це повідомляє видання The Sun.
Зазначається, що 31-річна жінка завагітніла хоч мала протизаплідну спіраль. Черрала та її 35-річний чоловік Тайсон Мітчелл виховують ще трьох дітей.
Хлопчик народився 28 жовтня - на 38 тижні вагітності. Його назвали Альфа. "Ми не думали, що він буде таким великим. Всі були здивовані, коли в нього з'явилася голова. Мій чоловік Тайсон сказав: "Боже мій, він кремезний", - згадує жінка.
До слова, малюк став третім за величиною немовлям у Великій Британії.
Як повідомлялося, завдяки тостові з джемом англійка з міста Пітерборо дізнатися про ускладнення під час вагітності. У жінки виявили високий рівень цукру в крові. Згодом з'ясувалося, що у малюка сповільнилося серцебиття і пульс. Виявилося, що навколо шиї плода обвилася пуповина. Медикам довелося екстрено проводити кесарів розтин.
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