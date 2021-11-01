Категорія
Цікaвинки
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Боже мій, він кремезний": британка народила семикілограмового малюка

"Боже мій, він кремезний": британка народила семикілограмового малюка

unsplash.com

Родина виховує трьох дітей.

Мешканка Великої Британії Черрала Мітчелл народила дитину вагою сім кілограмів.

Про це повідомляє видання The Sun.

Зазначається, що 31-річна жінка завагітніла хоч мала протизаплідну спіраль. Черрала та її 35-річний чоловік Тайсон Мітчелл виховують ще трьох дітей.

Хлопчик народився 28 жовтня - на 38 тижні вагітності. Його назвали Альфа. "Ми не думали, що він буде таким великим. Всі були здивовані, коли в нього з'явилася голова. Мій чоловік Тайсон сказав: "Боже мій, він кремезний", - згадує жінка.

До слова, малюк став третім за величиною немовлям у Великій Британії.

Як повідомлялося, завдяки тостові з джемом англійка з міста Пітерборо дізнатися про ускладнення під час вагітності. У жінки виявили високий рівень цукру в крові. Згодом з'ясувалося, що у малюка сповільнилося серцебиття і пульс. Виявилося, що навколо шиї плода обвилася пуповина. Медикам довелося екстрено проводити кесарів розтин.

Читайте також: 

Наступна публікація