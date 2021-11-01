У родині Анатолія Анатоліча сталося горе

Коронавірус забрав життя хрещеного батька ведучого.

Ведучий Анатолій Анатоліч розповів про горе, яке сталося у його родині.

Так, зірка повідомив, що від коронавірусу помер його хрещений батько Валерій. На сторінці в Instagram Анатоліч розмістив архівне фото, на якому постав зісвоїм хрещеним та з двоюрідним братом.

Анатолій Анатоліч з хрещеним та братом / instagram.com/anatoliyanatolich

Знаменитість повідомив, що його хрещений не був вакцинований, але не через те, що був проти, а просто не встиг.

"Валера найкращий друг мого тата і мій улюблений старший друг. Я тебе дуже любив. І любитиму. Мій батько загинув у бійці. Мій хрещений міг загинути 10 разів в Афгані, або потім ще раз 20 у бійках, але ні. Він помер від COVID19. Так, він був не щеплений, не тому, що був проти, а просто він така людина була. Йому не було до цього. Ось збирався, але... Тому антиваксери йдуть у дупу з будь-якими своїми аргументами. Занадто багато смертей довкола мене від цієї хвороби. Бережіть себе, дуже прошу. Не дуріть. І цінуйте своїх близьких", - зазначив Анатоліч.

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