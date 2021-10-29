В Україні штам коронавірусу "Дельта" дедалі частіше вражає дітей: перебіг і симптоми

В Україні штам коронавірусу "Дельта" дедалі частіше вражає дітей: перебіг і симптоми

Батьки не завжди можуть розпізнати у дитини коронавірус.

В Україні новий штам коронавірусу "Дельта" дедалі частіше вражає дітей. Медики тих країн, де даний штам уже циркулював, попереджали про те, що цей вірус часто вражає саме дитячий організм.

Про це ТСН.ua розповіла головна санітарна лікарка Львівщини, очільниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко.

За її словами, зараз дійсно частка дітей серед хворих у Львівській області збільшилась з 5% до 7,5%.

"Але більшість дітей все ж хворіють легко на коронавірус. У них такі симптоми: незначне підвищення температури до 37, нежить. Батьки не завжди можуть розпізнати в цьому коронавірус. Це можна підтвердити лише під час обстеження", - каже лікарка.

Проте, за її словами, все ж збільшилась кількість дітей, які потребують стаціонарного лікування.

"Якщо зазвичай у Львівській області госпіталізовували 10-12 дітей, то зараз у нас в області 44 дитини перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит" із діагнозом COVID-19", - розповіла Наталія Іванченко.

Новини Львова: від коронавірусу одужала 91-річна Софія Голдак – жінка була вакцинована

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання