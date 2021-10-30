В хостеле в Киеве нашли тело мужчины с 47 ножевыми ранениями

Накануне он снял комнату с товарищем.

В Киеве в хостеле на улице Жилянская администратор нашла тело мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает полиция Киева.

На место немедленно прибыли следственно-оперативные группы районного и Главного управления полиции, криминалистическая лаборатория и судебно-медицинский эксперт. Выяснилось, что убитый с товарищем поселились в хостеле накануне.

"Предварительно установлено, что ночью между ним произошел конфликт, во время которого злоумышленник нанес удары ножом товарищу и скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте. Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - прокомментировал событие исполняющий обязанности заместителя начальника - начальника отдела криминальной полиции Виталий Беленький.

Напомним, что в российском городе Дубна уроженец Луганска Леонид Василенко застрелил незнакомого мужчину, перепутав его с убийцей своего брата.

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