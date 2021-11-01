У Кропивницькому 20-річний хлопець жорстоко вбив знайомого

Хлопець і його товариш поконфліктували, а сварка закінчилася вбивством 55-річного чоловіка.
У Кропивницьому затримали 20-річного місцевого жителя за вбивство 55-річного чоловіка, яке сталося кілька місяців тому.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку.
Так, у вересні цього року у власній квартирі виявили тіло 55-річного чоловіка, яке вже пролежало там тривалий час. За попередньою інформацією, власник квартири хворів і зловживав спиртними напоями.
Експетиза встановила, що чоловік помер не природною смертю. За деякий час оперативникам вдалося встановити особу вбивці кропивничанина. Ним виявився 20-річний мешканець одного із сіл Кропивницького району, який гостював у потерпілого, вони спільно вживали спиртні напої.
"Між чоловіками виник конфлікт, під час якого раніше судимий юнак наніс потерпілому удар ножем в шию, від якого останній помер на місці. Зловмиснику вже повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства. Досудове розслідування триває", - зазначили у Департаменті.
Нагадаємо що Києві в хостелі на вулиці Жилянська адміністраторка знайшла тіло чоловіка з ножовими пораненнями.