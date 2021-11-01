Віцепрем'єр Резніков подав у відставку

Заяву Резнікова зареєстрували в апараті Ради.
Віцепремʼєр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков подав у відставку. Резніков написав заяву про звільнення за власним бажанням.
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Член уряду - віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Резніков О.Ю. подав заяву про звільнення за власним бажанням в якій також подякував за довіру", - написав Мельничук у Telegram.
За його словами, відповідна заява зареєстрована в апараті ВРУ.
Нагадаємо, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомляла, що найближчим часом можуть бути змінені керівники 3 – 4 міністерств.
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