Вице-премьер Уруский подал заявление об увольнении

Он пробыл на должности больше года.

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.

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Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", — отметил Мельничук.

Напомним, что Верховная Рада назначила Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности 6 июля 2020 года. 22 июля Кабинет министров создал Министерство по стратегическим отраслям промышленности.

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