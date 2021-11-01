Вице-премьер Уруский подал заявление об увольнении

Он пробыл на должности больше года.
Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.
"Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Уруский Олег Семенович подал заявление в Аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию", — отметил Мельничук.
Напомним, что Верховная Рада назначила Уруского на должность вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности 6 июля 2020 года. 22 июля Кабинет министров создал Министерство по стратегическим отраслям промышленности.