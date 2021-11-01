Віцепрем'єр Уруський подав заяву про звільнення

Він пробув на посаді більше року.

Віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський подав заяву про звільнення за власним бажанням.

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Про це повідомив у Telegram представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

"Віцепрем’єр-міністр України – міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Уруський Олег Семенович подав заяву до Апарату Верховної Ради про звільнення за власним бажанням", - зазначив Мельничук.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості 6 липня 2020 року. 22 липня Кабінет міністрів створив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

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