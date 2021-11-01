У Полтаві суд виніс вирок підлітку-боксеру, який до смерті побив чоловіка і зняв на телефон (відео)

У Полтаві суд виніс вирок підлітку-боксеру, який до смерті побив чоловіка і зняв на телефон (відео)

Підлітка суд ув'язнив на 7 років.

У Полтаві суд виніс вирок 17-річному хлопцеві, який рік тому до смерті побив чоловіка на зупинці громадського транспорту. Він проведе у в'язниці 7 років життя.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Полтавської області.

Київським районним судом Полтави оголошено вирок місцевому 17-річному юнаку, який 13 жовтня 2020 року біля зупинки громадського транспорту "Сінна побив 47-річного містянина. Унаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні 27 жовтня.

Хлопець отримав покарання за ч 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. 29 жовтня оголосив вирок, засудивши юнака до 7 років позбавлення волі.

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