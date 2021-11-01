Дмитро Гордон здивував фанів своїм співом: "Вам потрібно їхати на "Євробачення"

Зірка заспівав в караоке.

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон вирішив продемонструвати фанам свої співочі вміння.

Так, виявляється, не лише його дружина, Олеся Бацман, вміє співати. Дмитро вирішив показати й свої вміння. Знаменитість також заспівав в караоке. Гордон виконав пісню "Вагон-ресторан". Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Дружині Дмитра аж настільки сподобався голос чоловіка, що вона аж почала танцювати та підспівувати.

"І знову домашнє караоке", - підписав відео журналіст.

До речі, фанати журналіста були неабияк здивовані. Вони зазначили, що ведучому необхідно їхати на "Євробачення".

Дмитре, вам потрібно їхати на "Євробачення"!

Це точно не фонограма?

Дмитре, ви крутий!

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