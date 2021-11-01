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Дмитро Гордон здивував фанів своїм співом: "Вам потрібно їхати на "Євробачення"

Дмитро Гордон здивував фанів своїм співом: "Вам потрібно їхати на "Євробачення"

Дмитро Гордон / instagram.com/gordondmytro

Зірка заспівав в караоке.

Український ведучий та журналіст Дмитро Гордон вирішив продемонструвати фанам свої співочі вміння.

Так, виявляється, не лише його дружина, Олеся Бацман, вміє співати. Дмитро вирішив показати й свої вміння. Знаменитість також заспівав в караоке. Гордон виконав пісню "Вагон-ресторан". Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram. Дружині Дмитра аж настільки сподобався голос чоловіка, що вона аж почала танцювати та підспівувати.

"І знову домашнє караоке", - підписав відео журналіст.

До речі, фанати журналіста були неабияк здивовані. Вони зазначили, що ведучому необхідно їхати на "Євробачення".

  • Дмитре, вам потрібно їхати на "Євробачення"!
  • Це точно не фонограма?
  • Дмитре, ви крутий!

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