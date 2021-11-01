Учасник MOZGI Позитив травмувався під час концерту у Єгипті

Учасник MOZGI Позитив травмувався під час концерту у Єгипті

Артист показав знімок рентгену з переломом на нозі.

Екс"Время и Стекло", учасник гурту MOZGI Олексій Завгородній, він же Позитив, налякав шанувальників.

На сторінці в Instagram артист розмістив знімок рентгену, на якому видно перелом на його нозі. Як зізнався Позитив, неприємний інцидент стався під час виступу MOZGI у Єгипті.

"Дякую Єгипет! Це був дуже крутий та переломний заїзд! Зі мною все гаразд, трошки пошкутильгаю", - повідомив Позитив.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч

Своєю чергою, шанувальники зазначили, що були стурбовані, побачивши знімок з переломом і побажали якнайшвидшого одужання: "Ого, одужуй швидше!", "я так злякалася, коли побачила знімок", "Олексію, будь обережніший!".

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання