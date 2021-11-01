Участник MOZGI Позитив травмировался во время концерта в Египте

Артист показал снимок рентгена с переломом на ноге.
Экс-"Время и Стекло", участник группы MOZGI Алексей Завгородний, он же Позитив, испугал поклонников.
На странице в Instagram артист разместил снимок рентгена, на котором виден перелом на его ноге. Как признался Позитив, енприятный инцидент произошел во время выступления MOZGI в Египте.
"Спасибо Египет! Это был очень крутой и переломный заезд! Со мной все в порядке, немного похромаю", — сообщил Позитив.
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В свою очередь, поклонники отметили, что были обеспокоены, увидев снимок с переломом и пожелали скорейшего выздоровления: "Ого, поправляйся быстрее!", "я так испугалась, когда увидела снимок", "Алексей, будь осторожен!".
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