У передмісті Одеси на трасі знайшли мертву жінку

У передмісті Одеси на трасі знайшли мертву жінку

Поруч з тілом виявили уламки деталей автомобіля.

У передмісті Одеси на трасі виявили мертву жінку. Тіло виявили сьогодні вранці на автодорозі “Одеса-Київ” поблизу села Нерубайське Одеського району.

Про це повідомили у поліції в Одеській області.

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Відзначається, що пошкодження на її тілі схожі на поранення, отримані в результаті ДТП. Також поруч з тілом виявили уламки деталей автомобіля.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські встановлюють особу жінки, а також тих, хто може бути причетний до її загибелі.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на автодорозі Н-23 “Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя” поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів. Загинуло троє дітей.

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