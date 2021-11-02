Міністр оборони Таран подав у відставку

Замість Тарана очільником Міноборони планують призначити Олексія Резнікова.

Міністр оборони України Андрій Таран подав до Верховної Ради заяву про відставку.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

Раніше заяву про відставку написав віцепрем'єр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Саме він замінить Тарана на посаді очільника Міноборони. Натомість Мінреінтеграції очолить нардепка від "Слуги народу", екскандидатка у мери Києва Ірина Верещук.

Андрій Таран: коротка біографія

Андрій Таран став міністром оборони 4 березня 2020 року. У грудні 2015 – квітні 2016 працював на посаді першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ.

квітень — серпень 2015 року: був представником України у Спільному центрі контролю та координації на Донбасі (СЦКК);

вересень — листопад 2015 року: працював у підгрупі з питань безпеки у ТКГ у Мінську.

Зазначимо, що політичну кар'єру Андрій Таран почав не у команді Володимира Зеленського, а у команді Ігоря Смешка. У 2019 році Таран очолював передвиборчий штаб кандидата у президенти Ігоря Смешка, а на позачергових парламентських виборах балотувався до Верховної Ради за списком партії "Сила та честь".

Нагадаємо, 1 листопада одразу два віцепрем'єри написали заяви про звільнення за власним бажанням: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексiй Резніков та віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

“Слуга народу” провела засідання фракції і ухвалила низку рішень, які стосуються кадрових призначень. Зокрема, МінТОТ очолить Ірина Верещук, міністром оборони стане Олексій Резніков. Також заяву на звільнення написав перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки Олексій Любченко.

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