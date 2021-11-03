Вероятно, отравилась каштанами: в Луцке умерла 8-летняя девочка

Родители ребенка долго лечили его дома.

В Волынской областной детской больнице скончалась 8-летняя девочка. Она поступила в медучреждение с диагнозом отравление.

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Об этом сообщают "Новости Волыни и Луцка".

В скорую вызов поступил 21 октября с сообщением о том, что 8-летняя девочка имеет признаки отравления. Как установили медики на месте, ребенок за несколько дней до такого состояния употреблял каштаны. После этого девочка не ела ничего, только пила воду.

В больнице она потеряла сознание и ее госпитализировали в реанимацию.

К сожалению, 28 октября девочка скончалась в больнице. По словам врачей, родители долгое время занимались самолечением и ребенок поступил в крайне тяжелом состоянии.

Напомним, что Луцку женщина порезала себя и свою 2-летнюю дочь. В настоящее время они находятся в реанимации, а правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

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