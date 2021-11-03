Ймовірно, отруїлася каштанами: у Луцьку померла 8-річна дівчинка

Батьки дитини тривалий час лікували її вдома.
У Волинській обласній дитячій лікарні померла 8-річна дівчинка. Вона надійшла до медзакладу з діагнозом отруєння.
Про це повідомляють "Новини Волині і Луцька".
До швидкої виклик надійшов 21 жовтня з повідомленням про те, що 8-річна дівчинка має ознаки отруєння. Як встановили медики на місці, дитина за декілька днів до такого стану вживала каштани. Після цього вона не їла нічого, лише пила воду.
У лікарні дівчинка знепритомніла і її ушпиталили до реанімації.
На жаль, 28 жовтня дівчинка померла у лікарні. За словами лікарів, батьки довгий час займалися самолікуванням і дитина надійшла у край важкому стані.
Нагадаємо, що Луцьку жінка порізала себе і свою 2-річну доньку. Зараз вони перебувають у реанімації, а правоохоронці встановлюють причини та обставини події.