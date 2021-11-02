У Луцьку жінка порізала ножем себе і 2-річну доньку

У Луцьку жінка порізала ножем себе і 2-річну доньку

Правоохоронці чекають поки жінка прийде до тями, щоб її опитати.

У Луцьку жінка порізала себе і свою 2-річну доньку. Зараз вони перебувають у реанімації, а правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Волинської області.

Попередньо відомо, що лучанка завдала тілесні ушкодження гострим предметом собі й своїй дворічній дочці у ніч на вівторок, 2 листопада.

"Нині вони перебувають у реанімаційному відділенні лікарні. За яких обставин це сталось і які причини спричинили цей інцидент, нині встановлює поліція. Як тільки жінка прийде до тями, її опитають, аби з’ясувати деталі", - повідомили у поліції.

Нині за цим фактом відомості зареєстровано в ЄРДР за ч. 2 ст.115 КК України. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, що у Дніпрі жінка намагалася накласти на себе руки, вколовши собі та дитині смертельно небезпечну ін'єкцію. В результаті її однорічний син помер, сама ж мати потрапила до реанімації.

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