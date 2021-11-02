В Одесі під час затримання ґвалтівника серйозно постраждав поліцейський

В Одесі під час затримання ґвалтівника серйозно постраждав поліцейський

Підозрюваному у злочині загрожує до п'яти років ув'язнення.

На Одещині правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні. Під час поліцейської спецоперації він розбив голову правоохоронцю.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, у лютому 2021 року чоловіка притягнули до відповідальності за зґвалтування двох односельчанок. Однак, тоді, за даними поліції, йому вдалося уникнути покарання, оскільки на судовому засіданні потерпілі відмовилися від приватного звинувачення.

Однак згодом він проник у будинок до 79-річної сусідки, напав на неї та зґвалтував.

“Розшукали втікача в обійсті знайомих. Як з'ясувалося, він збирався втекти до сусідньої держави. Не полишаючи намір уникнути покарання, правопорушник кинувся чинити опір правоохоронцям і спричинив закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку одному з оперативників. Цього разу чоловіку доведеться понести відповідальність і за зґвалтування, і за насильство щодо працівника правоохоронного органу”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Якщо в суді буде доведено вину підозрюваного, за ґрати він вирушить на строк до п'яти років.

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