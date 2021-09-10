Дніпрянка, яка ввела смертельну дозу отрути сину і собі, працювала фармацевтом

За її життя зараз боряться лікарі.

40-річна жінка опинилась у лікарні Дніпра, її маленький син, якому не виповнилось і двох років, загинув. У поліції кажуть, мати вколола собі та дитині смертельно небезпечну ін’єкцію. Це була спроба самогубства.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

Квартира, де жили мати і син, на 4 поверсі на околиці Дніпра. Їх обох на підлозі непритомними знайшла бабуся. Попередньо відомо, що вона живе окремо, і прийшла провідати дочку та онука. Поруч із жінкою та сином лежали шприци та ампули з-під лікарських препаратів. А поруч - передсмертна записка, зміст якої в поліції не розголошують.

«Виявили передсмертну записку, тобто в нас є версія, що вона бажала покінчити життя самогубством таким чином», - заявили в поліції.

Бабуся одразу викликала швидку та намагалася надати першу допомогу онукові. І жінку, і малюка ушпиталили. Утім, попри усі зусилля лікарів - хлопчик помер в обласній дитячій лікарні. Лікарі виставили діагноз: гостре отруєння лікарськими препаратами.

Жінка жива, досі знаходиться у відділенні реанімації. Більше про її стан медики розкажуть трохи згодом.

Який саме медикамент був у шприці та звідки жінка його взяла, наразі, невідомо. Утім, як вдалося з'ясувати ТСН, 40-річна жінка працювала фармацевтом і зналася у ліках.

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