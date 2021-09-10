У Полтаві школяр "замінував" школу

Про ймовірне замінування школи № 38 повідомив учень закладу.

Учень зателефонував до служби "101" та повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38.

Про це повідомили у поліції.

До поліції Полтавщини надійшло повідомлення від рятувальників, що до них зателефонував невідомий, який голосом, схожим на дитячий, повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38.

Правопорушником виявився учень початкових класів цієї ж школи.

Стосовно батьків хлопця поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 32-річного чоловіка, який після сварки з дівчиною повідомив про закладену вибухівку у приміщенні автостанції в Тернівці. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в такий спосіб він намагався затримати відправлення автобусів, одним з яких кохана збиралася покинути місто.

Чоловік "замінував потяг", бо запізнився на нього і хотів наздогнати

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