У Полтаві школяр "замінував" школу

Про ймовірне замінування школи № 38 повідомив учень закладу.
Учень зателефонував до служби "101" та повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38.
Про це повідомили у поліції.
До поліції Полтавщини надійшло повідомлення від рятувальників, що до них зателефонував невідомий, який голосом, схожим на дитячий, повідомив про замінування Полтавської загальноосвітньої школи №38.
Правопорушником виявився учень початкових класів цієї ж школи.
Стосовно батьків хлопця поліція склала адміністративний протокол за частиною 1 статті 184 (Невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 32-річного чоловіка, який після сварки з дівчиною повідомив про закладену вибухівку у приміщенні автостанції в Тернівці. Як повідомили у пресслужбі Нацполіції, в такий спосіб він намагався затримати відправлення автобусів, одним з яких кохана збиралася покинути місто.